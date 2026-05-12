Чемпион мира Шумков 30 мая проведет бой за пояс WBA Gold в Екатеринбурге

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2025, чемпион Европы-2024 россиянин Всеволод Шумков 30 мая в Екатеринбурге проведет поединок за пояс WBA Gold в полулегком весе против мексиканца Кристиана Оливо.

Бой пройдет на "УГМК-Арене" и станет со-главным событием турнира RCC Boxing Promotions. Главным поединком вечера станет встреча обладателя титулов WBO, IBF, WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола с обязательным претендентом IBF немцем Михаэлем Айфертом.

Последний официальный бой Шумков провел в сентябре 2025 года в Екатеринбурге, единогласным решением судей победив Джонатана Латонго из ДР Конго. Оливо, занимающий 13-ю строчку рейтинга WBA, ранее выступал преимущественно в Мексике и США, проводил поединки за титулы WBC Youth Silver и IBF International.

Также 30 мая в Екатеринбурге бой за пояс WBA Gold во втором среднем весе проведет непобежденный россиянин Никита Зонь против аргентинца Гонсало Гарсии. Ранее было анонсировано участие в турнире Вадима Тукова и Мухаммада Шехова.