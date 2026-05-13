В РУСАДА надеются на скорое принятие Думой поправок, требуемых ВАДА

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассчитывает, что в четверг удастся согласовать ко второму и третьему чтению поправки в российское законодательство, необходимые для восстановления статуса организации.

"Мы очень долго работали с комитетом Госдумы по спорту, с министерством спорта, была проведена огромная работа, и завтра наконец-то состоится заседание (профильного комитета Госдумы - ИФ), на котором, я очень надеюсь, мы все вместе финализируем эту работу, которая велась, и придем к решению о том, что необходимо вносить эти поправки на рассмотрение во втором и третьем чтениях", - сказала Логинова "Интерфаксу" в среду.

В четверг на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту планируется в рамках подготовки ко второму чтению обсудить проект поправок в закон "О физической культуре и спорте в РФ", направленных на предотвращение допинга. В мероприятии планирует принять участие Логинова.

По ее словам, эти поправки являются требованием, которое появилось по результатам аудита деятельности РУСАДА, проведенного Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) четыре года назад.

"Со стороны ВАДА не были озвучены никакие замечания и претензии, которые препятствовали бы нашему восстановлению, в части, касающейся операционной деятельности. Но замечания касались федерального законодательства", - сказала она.

РУСАДА поддерживает идею о необходимости гармонизации российского законодательства и внесении тех поправок, которые указаны в рекомендациях ВАДА, "во благо работе по антидопингу", отметила Логинова.

По ее словам, главное замечание касается определения допинга и того, какие нарушения относятся к данному понятию. В этой части российское законодательство необходимо привести в соответствие со Всемирным антидопинговым кодексом.

"Положения нашего федерального закона написаны на основании международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте и полностью соответствует тому, как это прописано в конвенции - самом главном документе, который регламентирует деятельность государств. Однако Всемирный антидопинговый кодекс неоднократно пересматривался и там уже прописано 11 видов нарушений антидопинговых правил. ВАДА посчитало необходимым, чтобы и в нашем законе, и в кодексе совпадали виды нарушений", - пояснила глава российского агентства.

"Мы эту идею поддержали, и это, наверное, была самая сложная часть работы. Потому что необходимо было прописать виды нарушений так, чтобы это устроило те федеральные органы исполнительной власти, которые задействованы в процессе утверждения законопроекта", - отметила она.

Кроме того, поправки касаются расширения видов лабораторий, анализирующих пробы спортсменов.

"Федеральный закон говорит нам о том, что пробы спортсменов анализируются в аккредитованных ВАДА лабораториях, тогда как Всемирный антидопинговый кодекс был несколько преобразован в этой части и предусматривает, что помимо аккредитованных лабораторий существуют еще одобренные лаборатории, которые занимаются анализом крови на паспорт спортсмена. И ВАДА попросило добавить в наш федеральный закон одобренные лаборатории", - сказала Логинова.

"Это будет работать только нам во благо, в частности во благо РУСАДА, потому что будет расширен список лабораторий, к которым мы можем обращаться", - отметила она.

ВАДА признало РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года. Осенью 2022 года ВАДА провело аудит деятельности РУСАДА и составило отчет. В нем, в том числе, содержалось замечание к российскому закону "О физкультуре и спорте" в части, касающейся регулирования борьбы с допингом в спорте. Кроме того, в отчете были даны рекомендации ВАДА по совершенствованию деятельности РУСАДА.