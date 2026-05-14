"Колорадо" выбил "Миннесоту" из Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Колорадо" выиграл четвертьфинальную серию у "Миннесоты" и вышел в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ.

В пятом матче серии хоккеисты "Колорадо" одолели дома соперника со счетом 4:3, забросив решающую шайбу в овертайме. При этом по ходу игры "Миннесота" вела в счете 3:0 (на счету россиянина Кирилла Капризова голевая передача).

В составе "Колорадо" турнирный путь продолжают российские нападающие Захар Бардаков и Валерий Ничушкин.

За "Миннесоту" в этом сезоне отыграли российские форварды Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Яков Тренин, Данила Юров.