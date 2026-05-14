Американец Скотт Гордон возглавил "Трактор"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Американский специалист Скотт Гордон стал новым главным тренером "Трактора", сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.

Соглашение с 63-летним Гордоном рассчитано на год.

Гордон в прошлом — вратарь, он провел 23 матча в НХЛ и выступал за сборную США на чемпионате мира и Олимпийских играх. Тренерскую карьеру начал в середине 1990-х, став в 32 года самым молодым наставником в истории ИХЛ.

В 2008 году Гордон признан тренером года в АХЛ, после чего возглавил "Нью-Йорк Айлендерс". Параллельно он входил в штаб сборной США, с которой завоевал серебро Олимпиады-2010 в Ванкувере. В дальнейшем работал ассистентом в "Торонто" и "Сан-Хосе", шесть сезонов руководил "Лихай Вэлли" в АХЛ, был и.о. главного тренера "Филадельфии".

На посту главного тренера "Трактора" Гордон сменил Евгения Корешкова.

В сезоне-2025/26 "Трактор" дошел до первого раунда плей-офф КХЛ, где проиграл серию казанскому "Ак Барсу".