Матч "Ростов" - "Зенит" будет судить Сергей Карасев

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сергей Карасев назначен в качестве главного судьи на матч последнего, 30-го тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" (Ростов-на-Дону) и "Зенитом" (Санкт-Петербург), сообщается на сайте РФС.

Помогать Карасеву будут Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Игорь Капленков. За работу на системе ВАР будет отвечать Павел Кукуян, ассистент - Ранэль Зияков.

За тур до финиша "Зенит" лидирует в турнирной таблице, на два очка опережая действующего чемпиона, "Краснодар".

Для того, чтобы вернуть звание чемпиона, "Зениту" достаточно не проиграть в Ростове-на-Дону. "Краснодару" же, помимо своей победы над "Оренбургом", необходимо поражение "Зенита".

Игру против "Оренбурга" футболисты "Краснодара" проведут на своем поле. Главный судья - Андрей Прокопов, помощники - Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян.

Все матчи 30-го тура пройдут 17 мая и стартуют в 18:00.