"Зенит" выигрывает после первого тайма матча 30-го тура РПЛ с "Ростовом"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" ведут в счете после первого тайма матча заключительного, 30-го тура РПЛ против "Ростова" (Ростов-на-Дону).

Игра проходит в Ростове-на-Дону.

На 14-й минуте пенальти реализовал Александр Соболев.

"Зенит" лидирует в онлайн-таблице после первого тура, опережая единственного конкурента "Краснодар" на 2 очка.

"Краснодар" после первого тайма со счетом 1:0 дома выигрывает у "Оренбурга": на 36-й минуте гол забил Кевин Ленини.

Для того, чтобы стать чемпионом, "Краснодару", помимо своей победы, необходимо поражение "Зенита".

Все матчи 30-го тура РПЛ проходят одновременно.

