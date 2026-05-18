Даниил Медведев поднялся на седьмое место рейтинга ATP

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Он поднялся на две строчки и теперь занимает седьмое место.

На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала турнира Mastersв Риме, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Синнер в итоге выиграл турнир и покорил "Золотой карьерный Masters": он стал вторым игроком в истории после серба Новака Джоковича, выигравшим все девять действующих турниров данной серии.

Синнер сохранил статус первой ракетки мира, в топ-3 по-прежнему входят Карлос Алькарас (Испания) и Александр Зверев (Германия).