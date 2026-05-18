Мирра Андреева опустилась на восьмое место рейтинге WTA

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева опустилась на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Теперь она занимает восьмое место.

На турнире WTA 1000 (вторая по статусу серия турниров в женском теннисе после Большого шлема) в Риме Андреева дошла до четвертьфинала. Но вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер выиграла соревнование в парном разряде.

Обошла Андрееву в рейтинге украинка Элина Свитолина, которая этот турнир и выиграла: она поднялась на три ступени и теперь является седьмой ракеткой мира.

Топ-3 рейтинга остается без изменений: первое место занимает Арина Соболенко (Белоруссия), второе – Елена Рыбакина (Казахстан), Ига Швентек (Польша).

