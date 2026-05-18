Мурат Искаков назначен и.о. главного тренера ФК "Акрoн"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Исполнять обязанности главного тренера тольяттинского футбольного клуба "Акрoн" будет Мурат Искаков, сообщает пресс-служба клуба в понедельник.

"По решению руководства все тренеры, входившие в тренерский штаб Заура Тедеева, продолжат работу с командой на период стыковых игр за право остаться в МИР РПЛ. Исполнять обязанности главного тренера "Акрoна" будет Мурат Искаков", - говорится в сообщении.

Накануне было объявлено о прекращении сотрудничества клуба с Тедеевым, возглавлявшим команду с декабря 2023 года. Решение было принято сразу после поражения "Акрoн" в игре с самарским ФК "Крылья Советов".

"Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. "Акрoн" никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи", - приводятся слова владельца "Акрoна" Павла Морозова.

Искаков вошел в тренерский штаб "Акрoна" в октябре 2024 года. Ранее он работал в ФК "Сочи" и ЦСКА.

В сезоне-2025/26 "Акрoн" финишировал в РПЛ на 13-м месте, уступив в последнем туре самарским "Крыльям Советов" (1:4). Теперь "Акрoну" предстоят стыковые матчи с волгоградским "Ротором" за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.