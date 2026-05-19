Международная федерация ассоциаций муайтай полностью сняла санкции с россиян

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) восстановила права российских спортсменов, сообщил министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев.

"Теперь наши атлеты смогут выступать на официальных международных стартах IFMA во всех возрастных категориях без ограничений: с флагом, гимном и национальной символикой на экипировке", - написал он в своем телеграм-канале, назвал решение IFMA новым шагом "к полноценному возвращению наших сборных на мировую арену".

Ожидается, что в следующем месяце сборная России выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии