Поиск

Международная федерация ассоциаций муайтай полностью сняла санкции с россиян

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) восстановила права российских спортсменов, сообщил министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев.

"Теперь наши атлеты смогут выступать на официальных международных стартах IFMA во всех возрастных категориях без ограничений: с флагом, гимном и национальной символикой на экипировке", - написал он в своем телеграм-канале, назвал решение IFMA новым шагом "к полноценному возвращению наших сборных на мировую арену".

Ожидается, что в следующем месяце сборная России выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии

Михаил Дегтярев ОКР муайтай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Для российских школ разрабатывают учебник по физкультуре

Для российских школ разрабатывают учебник по физкультуре

Екатерину Гамову включат в Международный зал славы волейбола

Екатерину Гамову включат в Международный зал славы волейбола

Россиянин 11-й сезон подряд выиграет Кубок Стэнли НХЛ

Россиянин 11-й сезон подряд выиграет Кубок Стэнли НХЛ

Два футболиста "Зенита" вошли в заявку сборной Бразилии на ЧМ

"Барселона" продлила контракт с главным тренером Фликом

Карвахаль покинет "Реал" после 23 сезонов в структуре клуба

Лыжные виды спорта в России объединили в одну федерацию

Лыжные виды спорта в России объединили в одну федерацию

Ибрагимов из МЮ вошел в итоговый состав сборной России на матчи в мае-июне

Российских гимнастов допустили к соревнованиям под флагом и гимном РФ

Российских гимнастов допустили к соревнованиям под флагом и гимном РФ

Синнер выиграл турнир в Риме и покорил "Золотой карьерный Masters"

Синнер выиграл турнир в Риме и покорил "Золотой карьерный Masters"