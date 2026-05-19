Карлос Алькарас снялся с Уимблдонского турнира

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Карлос Алькарас отказался от участия в Уимблдонском турнире.

Свое решение вторя ракетка мира в соцсетях объяснил восстановлением после ранее полученной травмы руки. По этой же причине Алькарас пропустил несколько турниров серии Masters, а также не выступит на турнире Большого шлема RolandGarros, где стартовали квалификационные матчи.

23-летний Алькарас – победитель всех турниров Большого шлема. AustralianOpenон выиграл один раз, RolandGarros, Уимблдонский турнир и USOpen– по два раза.

