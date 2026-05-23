Чемпион СССР по футболу в составе "Спартака" Рожков умер на 85-м году жизни

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник "Спартака" Сергей Рожков скончался в возрасте 83 лет, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Кончине ветерана предшествовала продолжительная болезнь.

Рожков выступал за "Спартак" в 1963–1965, 1967–1969 и в 1974 годах, провел за команду 161 матч и забил 8 голов.

В 1969 году Рожков выиграл чемпионат СССР, в 1963 и 1965 годах стал обладателем Кубка страны.

В 1984 году он работал тренером команды.

