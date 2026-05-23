"Акрoн" сохранил прописку в РПЛ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Тольяттинский "Акрoн" оказался сильнее волгоградского "Ротора" в стыковых матчах за право в следующем сезоне сыграть в Российской премьер-лиге.

В первой встрече в гостях футболисты "Акрoна" победили со счетом 2:0. В ответном матче в субботу дома тольяттинская команда уступила "Ротору" - 0:1 (на 49-й минуте гол забил Глеб Шильников).

В РПЛ сезона-2025/26 "Акрoн" занял 13-е место в РПЛ, "Ротор" - четвертое в Первой лиге.

Как сообщалось, место в РПЛ для себя сохранило и махачкалинское "Динамо", обыгравшая екатеринбургский "Урал" из Первой лиги.

Напрямую из РПЛ в Первую лигу вылетели нижегородский "Пари НН" и ФК "Сочи". Их заменили, завоевав прямые путевки, московская "Родина" и воронежский "Факел".

футбол
