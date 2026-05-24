Дегтярев заявил, гимнастам РФ открыт доступ ко всему календарю международных стартов в Европе

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Решение European Gymnastics о снятии ограничений с российских гимнастов открывает для них доступ ко всем международным стартам в Европе, заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

"Для наших атлетов это открывает доступ ко всему календарю международных стартов в Европе во всех гимнастических дисциплинах. Рассматриваем это как еще один шаг к восстановлению единого спортивного пространства, где главным критерием вновь становится спортивный результат, а не внешние ограничения", - написал он в соцсетях.

По его словам, решение Европейского гимнастического союза снять все ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях будет официально ратифицировано на внеочередной генеральной ассамблее. Однако "уже сейчас можно говорить о полноценном возвращении наших гимнастов, тренеров и судей в европейскую спортивную систему", отметил министр.

Дегтярев подчеркнул, что European Gymnastics синхронизировал свою позицию с решением Международной федерации гимнастики, которая ранее восстановила право российских спортсменов во всех возрастных категориях участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.

