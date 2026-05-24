Ярославский "Локо" выиграл Кубок Харламова МХЛ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ярославский "Локо" стал обладателем Кубка Харламова Молодежной хоккейной лиги.

Финальную серию ярославская команда выиграла у прошлогоднего победителя, московского "Спартака" - 4-2 по победам.

Решающей оказалась победа в шестом матче в Москве, он завершился со счетом 5:0.

"Локо" - четырехкратный обладатель Кубка Харламова. Ранее он выигрывал турнир в 2016, 2018 и 2019 годы.

Основная команда системы ярославского клуба, "Локомотив", ранее выиграла Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Она защитила статус действующего чемпиона.

Кубок Гагарина Локомотив хоккей Спартак Локо Кубок Харламова
