Олег Сиенко возглавил Федерацию велоспорта России

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Промышленник и предприниматель Олег Сиенко избран в качестве президента Федерации велосипедного спорта России, сообщает пресс-служба организации.

В этой должности Сиенко сменил Юрия Кучерявого, сложившего полномочия в апреле этого года. Многократный чемпион СССР в гонках по шоссе и треку возглавлял федерацию с 2024 года. До этого работал в качестве вице-президента ФВСР.

После отставки Кучерявого обязанности руководителя исполнял гендиректор федерации Павел Костюков

Сиенко - первый вице-президент "Русской медной компании".