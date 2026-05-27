Хачанов вышел в трети круг Roland Garros

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил представителя Аргентины Марко Трунгельити во втором круге турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Результат – 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4).

В мировом рейтинге Хачанов занимает 15-е место, аргентинец – 81-е.

Следующим соперником Хачанова будет 106-я ракетка мира Йеспер Де Йонг из Нидерландов.

Матчи RolandGarrosтрадиционно проводятся на грунтовом покрытии.

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который на этот раз в RolandGarros участия не принимает: восстанавливается после травмы.