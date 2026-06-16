Сборные Бельгии и Египта сыграли вничью в матче ЧМ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сборные Бельгии и Египта со счетом 1:1 завершили матч первого тура чемпионата мира по футболу 2026 года.

Игра прошла в Сиэтле, США.

На 19-й минуте Эмам Ашур вывел сборную Египта вперед. На 66-й минуте состоялся автогол египетского игрока Мохамеда Хани.

Команды представляют группу G, другие участники которой, Иран и Новая Зеландия, свой матч первого тура проведут позднее.

Чемпионат мира впервые проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике и с рекордным числом участников – 48. Среди них отсутствует сборная России, которая из-за санкций не была допущена на отборочный турнир.

ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующий чемпион – сборная Аргентины.