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Саудовская Аравия и Уругвай сыграли вничью на ЧМ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сборные Саудовской Аравии и Уругвая со счетом 1:1 завершили матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Игра прошла в Майами.

На 41-й минуте гол забил Абдулела Аль-Амри (Саудовская Аравия), на 80-й счет сравнял Максимилиано Араухо.

Ранее в группе Н Испания и Кабо-Верде сыграли вничью, теперь у всех команд квартета по 1 очку.

Чемпионат мира впервые проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике и с рекордным числом участников – 48. Среди них отсутствует сборная России, которая из-за санкций не была допущена на отборочный турнир.

ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующий чемпион – сборная Аргентины.

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