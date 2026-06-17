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Дебютные голы Холанда на ЧМ принесли Норвегии победу над Ираком

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Норвегии разгромили Ирак на чемпионате мира – 4:1. Игра прошла в рамках первого тура группового этапа соревнования.

Встреча состоялась в Фоксборо, США.

Два точных удара нанес Эрлинг Холанд (29-я и 43-я минуты), на 76-й отличился Лео Эстигор. На 90+6 минуте зафиксирован автогол иракского футболиста Аймена Хуссейна. Именно он на 39-й минуте провел единственный гол в ворота сборной Норвегии.

Для одного из самых результативных футболистов последних лет Холанда, а также его партнеров по команде эти голы стали дебютными на чемпионатах мира. Нынешний ЧМ первый для Норвегии в XXIвеке.

В группе Iпо 3 очка набрали Норвегия и Франция; у сборных Сенегала и Ирака очков нет.

Турнир проходит в США, Канаде и Мексике при участии 48 сборных. Сборные разделены на 12 групп по четыре команды в каждой. В 1/16 финала выходят первые и вторые сборные каждой из групп, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Действующий чемпион – сборная Аргентины.

Сборная России не была допущена к участию в отборочном турнире на ЧМ.

футбол ЧМ-2026 Эрлинг Холанд
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