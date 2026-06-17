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Сборная Австрии победила Иорданию на ЧМ по футболу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Австрии со счетом 3:1 взяли верх над Иорданией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

Игра прошла в Санта-Кларе, США.

В составе австрийской сборной голы провели Романо Шмид (20-я минута) и Марко Арнаутович (90+12). Кроме того, на 76-й минуте зафиксирован автогол иорданца Язана Аль-Араба. За сборную Иордании отличился Али Олван (50).

На 67-й минуте отменен гол Арнаутовича: с помощью VAR выявили нарушение правил.

В группе Jпо 3 очка набрали Аргентина и Австрия, не набрали очков Иордания и Алжир.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике и с 11 июня по 19 июля. Участие в турнире принимают 48 национальных команд, что является рекордом чемпионатов мира.

футбол ЧМ-2026
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