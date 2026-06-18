Узбекистан уступил Колумбии в дебютном матче ЧМ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сборная Колумбии по футболу со счетом 3:1 победила команду Узбекистана в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Игра состоялась в Мехико.

В составе победителей голы забили Даниэль Муньос (40-я минута), Луис Диас (65), Хаминтон Кампас (90+9).

Автор гола у Узбекистана – экс-футболист московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Это первый в истории гол сборной Узбекистана на чемпионатах мира, ранее она не участвовала в ЧМ.

Колумбийский нападающий "Краснодара", лучший бомбардир чемпионата России-2025/26 Джон Кордоба в заявку на матч ЧМ попал, но на поле не выходил.

Сборная Колумбии возглавила группу К, набрав 3 очка. По 1 очку – у ДР Конго и Португалии; Узбекистан очков пока не набрал.

В матче группы Lсборная Ганы со счетом 1:0 победила Панаму. Гол состоялся на 90+5 минуте, его забил Калеб Йиренки.

Гана и Англия в этой группе набрали по 3 очка. У Панамы и Хорватии очков пока нет.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Борьбу за трофей ведут 48 сборных – рекордный показатель чемпионатов мира.