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Иран пожалуется в ФИФА на ограничения в отношении футболистов сборной на ЧМ

Иран пожалуется в ФИФА на ограничения в отношении футболистов сборной на ЧМ
Тренировка сборной Ирана в мексиканской Тихуане
Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Федерация футбола Ирана направит в ФИФА жалобу на ограничения передвижения игроков сборной страны на чемпионате мира, сообщила в пятницу газета The Guardian.

"Федерация футбола Ирана официально выразит негодование и подаст официальную жалобу в ФИФА", - говорится в заявлении федерации.

Сборную Ирана проинформировали о том, что она сможет прилететь из Мексики в Лос-Анджелес лишь за сутки до матча с Бельгией, который пройдет в воскресенье в 12:00 по местному времени (22:00 мск). Иран запрашивал разрешение прибыть в США за два дня до игры, поскольку матч рано начинается, а команде нужно время, чтобы адаптироваться к климатическим условиям.

Федерация настаивает на том, что данные "ограничения со стороны организаторов не соответствуют принципу равенства условий для всех участников и могут отрицательно отразиться на подготовке к игре".

Недовольство вызвало и то, что иранским футболистам пришлось вернуться на тренировочную базу в Мексике сразу после матча с Новой Зеландией в Лос-Анджелесе, а не на следующий день, что позволило бы иранцам лучше восстановиться.

Сборная Ирана, в отличие от остальных участников ЧМ, была размещена в Мексике, а не в США. На групповом этапе иранцам предстоит сыграть в США против сборных Бельгии и Египта. В первом туре команда сыграла вничью с Новой Зеландией.

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