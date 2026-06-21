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Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию в матче ЧМ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 4:0 победили Саудовскую Аравию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Встреча прошла в Атланте.

Два гола забил Микель Оярсабаль (21, 24 минуты), один – Ламин Ямаль (10). Также зафиксирован автогол Хассана Аль-Тамбакти (49).

Для Испании это первая победа на турнире, до этого она сыграла вничью с Кабо-Верде.

Сейчас Испания лидирует в группе Н, набрав 4 очка. По 1 очку у Уругвая, Кабо-Верде (им во втором круге предстоит сыграть друг с другом) и Саудовской Аравии.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.

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