Вратарь Иван Федотов перешел в "Спартак"

Фото: АР/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - "Спартак" подписал контракт с голкипером Иваном Федотовым, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.



Соглашение рассчитано на два года.



С 2024 года 29-летний Федотов выступал в Северной Америке, на его счету 29 матчей за "Филадельфию" в НХЛ. В сезоне-2025/26 он сыграл в 47 матчах за "Кливленд" в АХЛ.



В 2022 году Федотов признавался лучшим вратарем сезона КХЛ, стал обладателем Кубка Гагарина и серебряным призёром Олимпийских игр.



В России Федотов играл за "Трактор" и ЦСКА: в 164 матчах КХЛ 12 он провел на ноль.