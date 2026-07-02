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Вратарь Иван Федотов перешел в "Спартак"

Вратарь Иван Федотов перешел в "Спартак"
Фото: АР/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - "Спартак" подписал контракт с голкипером Иваном Федотовым, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

Соглашение рассчитано на два года.

С 2024 года 29-летний Федотов выступал в Северной Америке, на его счету 29 матчей за "Филадельфию" в НХЛ. В сезоне-2025/26 он сыграл в 47 матчах за "Кливленд" в АХЛ.

В 2022 году Федотов признавался лучшим вратарем сезона КХЛ, стал обладателем Кубка Гагарина и серебряным призёром Олимпийских игр.

В России Федотов играл за "Трактор" и ЦСКА: в 164 матчах КХЛ 12 он провел на ноль.

Иван Федотов Спартак
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