Екимов уверен в скором полноценном возвращении российского велоспорта

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Первый вице-президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов считает, что полного снятия санкций с отечественного велоспорта стоит ожидать в ближайшем будущем.

"Движение навстречу со стороны Международного союза велосипедистов потихоньку набирает обороты. Уже сняли нейтральный статус с наших молодых спортсменов, допустили на взрослый чемпионат мира в командных дисциплинах. На ближайшем чемпионате мира у нас будет командная гонка на треке. Это очень важно, так как именно на эту дисциплину мы рассчитываем при отборе на Олимпийские игры. Движение началось в сторону потепления, и полное восстановление не за горами", — сказал Екимов "Интерфаксу".

При этом, отметил Екимов, не все жаждут возвращения россиян.

"Я являюсь членом Международного союза велосипедистов и вхожу в состав профессионального совета, где мы в основном обсуждаем вопросы профессионального спорта. Тем не менее, кулуарные беседы и так называемая "мягкая дипломатия" у меня всегда присутствуют. Не сказал бы, что нас там прямо сильно ждут: европейцы все-таки зашорены своим шовинизмом", - считает Екимов.

"Все понимают, что вопрос сейчас не столько в спортивной, сколько в экономической составляющей. Россия провела множество соревнований и готова принять турниры любого уровня", — сказал он.

Говоря о перспективах проведения крупных международных соревнований в России, Екимов обратил внимание на то, что заявки на проведение шоссейных чемпионатов мира уже расписаны до 2035 года. "Надеюсь, что в 2036 году мы сможем привезти чемпионат мира в Крылатское. К тому моменту там будет полностью завершена реставрация", — подчеркнул Екимов.

В июле этого года россияне примут участие в юниорском чемпионате Европы по велотреку в Германии. Также в 2026 году с участием россиян пройдет, в частности, взрослый чемпионат мира в Шанхае.