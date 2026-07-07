Балогун отрицает причастность к решению ФИФА о приостановке его дисквалификации
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной США по футболу Фоларин Балогун заявил, что не причастен к решению ФИФА разрешить ему сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии, несмотря на удаление в предыдущей игре чемпионата.
"Я не имею никакого отношения к этому решению. Я просто игрок, который хочет выйти на поле и помочь своей команде", - приводит слова Балогуна USA Today.
"Моя задача — забивать голы и помогать сборной США. Остальное меня не касается", — добавил футболист.
В матче против Бельгии сборная США уступила со счетом 1:4 и выбыла из борьбы за медали.
Изначально Балогун должен был пропустить игру из-за автоматической дисквалификации после удаления в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной (2:0). Однако ФИФА вскоре объявила о решении приостановить дисквалификацию футболиста. Президент США Дональд Трамп заявлял, что связывался с главой ФИФА Джанни Инфантино и просил пересмотреть решение по отстранению спортсмена.
В результате Балогун отыграл почти полностью игру с Бельгией.
ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.