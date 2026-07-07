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Балогун отрицает причастность к решению ФИФА о приостановке его дисквалификации

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной США по футболу Фоларин Балогун заявил, что не причастен к решению ФИФА разрешить ему сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии, несмотря на удаление в предыдущей игре чемпионата.

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"Я не имею никакого отношения к этому решению. Я просто игрок, который хочет выйти на поле и помочь своей команде", - приводит слова Балогуна USA Today.

"Моя задача — забивать голы и помогать сборной США. Остальное меня не касается", — добавил футболист.

В матче против Бельгии сборная США уступила со счетом 1:4 и выбыла из борьбы за медали.

Изначально Балогун должен был пропустить игру из-за автоматической дисквалификации после удаления в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной (2:0). Однако ФИФА вскоре объявила о решении приостановить дисквалификацию футболиста. Президент США Дональд Трамп заявлял, что связывался с главой ФИФА Джанни Инфантино и просил пересмотреть решение по отстранению спортсмена.

В результате Балогун отыграл почти полностью игру с Бельгией.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.

футбол Джанни Инфантино Фоларин Балогун Дональд Трамп
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