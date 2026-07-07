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Международные федерации самостоятельно решат, проводить ли соревнования в РФ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Решение о проведении в РФ международных соревнований и о выступлении российских спортсменов со своим флагом и гимном остается за международными спортивными федерациями, сообщается во вторник в пресс-релизе МОК.

"Решение о том, проводить ли спортивные мероприятия и соревнования в России, приглашать ли представителей российского руководства и чиновников на соревнования, позволять ли использовать российский флаг, гимн, цветов или других опознавательных знаков, остается на усмотрение каждой международной федерации и организаторов международных спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.

В МОК добавили, что пока не планируют возобновлять проведение своих мероприятий в России, а "решение по поводу демонстрации на Олимпийских играх российского флага, гимна, цветов или других опознавательных знаков МОК примет в нужное время".

МОК РФ
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