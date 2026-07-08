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Глава комиссии Госсовета назвал решение МОК важным шагом к политической независимости спорта

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев считает решение о снятии санкций с Олимпийского комитета России (ОКР) проявлением независимости спорта от политики.

Накануне МОК снял санкции в отношении ОКР, а также отменил рекомендации об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и о запрете на выступление в командных соревнованиях.

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"Это важный шаг на пути к политической независимости спорта", - написал Миляев в мессенджере Макс.

По его словам, российские атлеты "с нетерпением ждут, когда смогут доказать силу российского спорта на самых престижных турнирах".

"На пути к полной победе в этом сложном вопросе еще много работы с международными спортивными организациями, но первый серьезный успех уже достигнут", - отметил глава комиссии.

По его словам, комиссия Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" совместно с администрацией президента, министерством спорта России и спортивной общественностью продолжит содействовать развитию физкультуры и спорта, созданию комфортных условий для всех, кто любит спорт.

МОК ОКР Дмитрий Миляев Тульская область
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