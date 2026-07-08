Кравцов назвал российского боксера Ашалаева фаворитом боя с Долголевцем

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов считает, что опыт россиянина Чеэрава Ашалаева даст ему преимущество перед белорусом Михаилом Долголевцев в поединке на турнире "IBA. Ночь чемпионов" в Баку.

"Для меня в этом противостоянии небольшим фаворитом видится Ашалаев. Долголевец представляет из себя небитого и крепкого боксера. И как профессионал он, может быть, опытнее. Насколько я знаю, Миша сейчас голодный. Поэтому нас ждет хороший поединок, но небольшое преимущество, на мой субъективный взгляд, у Ашалаева", - приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

Турнир пройдет 10 июля. Специальным гостем шоу в столице Азербайджана станет бывший абсолютный чемпион в двух весовых категориях американец Эвандер Холифилд.

Ашалаев и Долголевец на профессиональном ринге поражений не имеют: россиянин выиграл два поединка, Долголевец – семь (все – нокаутом).

Свой последний бой Ашалаев провел в январе на турнире "IBA.PRO 14" в Москве, когда единогласным решением судей победил россиянина Артыша Лопсана. В начале июня в составе "Ленинграда" Ашалаев выиграл "Кубок Победы". Также у 24-летнего Ашалаева две победы в зачете IBA.PRO.

Долголевец – участник Олимпийских игр-2016. Последний официальный бой 36-летнего белоруса прошел в декабре 2025 года.