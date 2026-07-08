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"Рубин" арендовал футболиста "Спартака" Самошникова

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Защитник "Спартака" Илья Самошников сезон-2026/27 проведет в казанском "Рубине", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

28-летний спортсмен будет играть в "Рубине" на правах аренды.

Самошников перешел в "Спартак" из столичного "Локомотива" летом 2025 года. В составе "Спартака" он провел пять матчей и забил один гол. Значительную часть сезона он пропустил из-за травм.

Между тем, Самошников уже играл в "Рубине" - с 2020 по 2023 год.

Локомотив Спартак Рубин футбол Илья Самошников
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