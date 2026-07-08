УЕФА может заблокировать возвращение РФ в международные футбольные соревнования

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может воспрепятствовать возвращению сборной РФ по футболу в международные турниры, несмотря на разрешение Международного олимпийского комитета (МОК) российским командам участвовать в различных спортивных соревнованиях, пишет в среду The Guardian со ссылкой на источники.

"Нет реальной перспективы того, что Россию примут назад в европейский футбол и, соответственно, на чемпионат мира, потому что, несмотря на то, что это турнир Международной федерации футбола (ФИФА), отборочный турнир для европейских стран курируется УЕФА", - пишет газета со ссылкой на источники в футбольных ассоциациях нескольких европейских стран.

По их словам, многие европейские ассоциации, в частности английская, немецкая и французская, выступают против возвращения РФ.

The Guardian напоминает, что президент УЕФА Александер Чеферин будет пытаться переизбраться на пост в 2027 году, а потому маловероятно, что он пойдет против желаний своих потенциальных ключевых избирателей.

Ранее в ФИФА дали понять, что проведут новую оценку своей позиции относительно запрета на участие России в турнирах федерации.

Во вторник МОК принял решение временно восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.