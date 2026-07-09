ВФЛА подала иск в CAS на решение World Athletics продлить отстранение россиян

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение World Athletics о продлении отстранения российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях под эгидой WA. Об этом говорится в заявлении, оказавшемся в распоряжении "Интерфакса".

Отмечается, что для представления позиции ВФЛА в арбитражном процессе привлечены опытные международные юристы, специализирующееся в области спортивного права, в том числе, в Спортивном арбитражном суде. Иск подан в пятидневный срок, предусмотренный конституцией World Athletics, что позволило соблюсти все процессуальные требования.

ВФЛА обращает внимание на то, что решение World Athletics "затрагивает фундаментальные интересы отечественной легкой атлетики и ограничивает права российских спортсменов на участие в соревнованиях на дискриминационной основе".

"ВФЛА продолжает предпринимать все доступные правовые меры для защиты интересов российских легкоатлетов", - отмечается в тексте обращения.

В марте 2022 года World Athletics объявила о санкциях, введенных против россиян и белорусов. Вскоре аналогичное решение озвучила и European Athletics.

В июле World Athletics продлила отстранение россиян и белорусов.