Арутюнян назвал Кадиру достойной заменой Йока в бою с Гассиевым

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Бывший временный чемпион мира WBA в бриджервейте Вартан Арутюнян поделился ожиданиями от поединка между чемпионом WBA в тяжелом весе Муратом Гассиевым и немцем Питером Кадиру. Бой возглавит турнир "IBA.PRO 19".

"Питера Кадиру знаю уже достаточно давно — сам не знаком, но вижу его в соцсетях у Виктора Юрка, парня русского, который родился и вырос в Германии. С ним познакомились на спаррингах у Джошуа. Они с Кадиру дружат, подписаны у одного промоутера в Германии. Сейчас, насколько я знаю, и Юрк, и Кадиру тренируются в Англии. И я могу сказать, что это хорошая замена после Йока. Это крепкий, хороший боксер, опытный. Он много у кого был на спаррингах: у Дюбуа, Чисоры, австралийца Джастиса Хани", — сказал Арутюнян "Интерфаксу".

Изначально соперником россиянина должен был стать олимпийский чемпион-2016 француз Тони Йока, но тот получил травму. Сообщалось, что заменить француза может британец Джозеф Джойс.

"Мурат Гассиев здесь ничего не теряет, он тут никак не виноват. Он готовился к бою, который ему назначили, а Йока слился. По его обстоятельствам бой не состоялся. А Мурат просто выйдет, проведет хороший бой и пойдет дальше. Будет показывать мощные бои с хорошими оппонентами", - отметил Арутюнян.

Арутюнян также выразил интерес к тому, в какой форме приедет немец, отметив сложность подготовки к бою против боксера калибра Гассиева на коротком уведомлении.

"Интересно, в какой форме приедет Кадиру. На таком коротком уведомлении сложно выходить против боксера калибра Гассиева. Но если Патрик будет хорошо готов, то покажет интересный бой", — добавил он.

Турнир "IBA.PRO 19" пройдет в Москве 11 июля.