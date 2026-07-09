Поиск

Буланов назначен главным судьей на матч за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" будет судить Евгений Буланов. Об этом сообщается на сайте РФС.

Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Прокопов; резервный ассистент – Алексей Ермилов. За работу на системе ВАР будет отвечать Сергей Карасёв; ассистент – Антон Фролов.

Матч пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде и стартует в 19:30 мск. "Зенит" сыграет в нем в качестве действующего чемпиона России, "Спартак" - в качестве обладателя Кубка России.

Зенит Спартак Суперкубок России футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Международная федерация волейбола сняла санкции с россиян

Международная федерация волейбола сняла санкции с россиян

ФИФА и УЕФА не будут спешить с возвращением россиян

ФИФА и УЕФА не будут спешить с возвращением россиян
ЧМ-2026

Определились все четвертьфинальные пары ЧМ

Определились все четвертьфинальные пары ЧМ

ФИФА обсудит снятие санкций с России после рекомендаций МОК

ЧМ-2026

Сборная Аргентины в драматичном матче победила Египет в 1/8 финала ЧМ

Сборная Аргентины в драматичном матче победила Египет в 1/8 финала ЧМ

МОК отменил санкции против россиян

МОК отменил санкции против россиян

Футболист "Краснодара" Сперцян перешел в "Аль-Ахли"

Футболист "Краснодара" Сперцян перешел в "Аль-Ахли"
ЧМ-2026

За всю историю ЧМ матчи посетили более 50 млн человек

За всю историю ЧМ матчи посетили более 50 млн человек
ЧМ-2026

Роналду заявил, что доволен карьерой в сборной и покидает ЧМ с чистой совестью

ЧМ-2026

Сборная Бельгии разгромила США и вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная Бельгии разгромила США и вышла в четвертьфинал ЧМ