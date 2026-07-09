Буланов назначен главным судьей на матч за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" будет судить Евгений Буланов. Об этом сообщается на сайте РФС.

Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Прокопов; резервный ассистент – Алексей Ермилов. За работу на системе ВАР будет отвечать Сергей Карасёв; ассистент – Антон Фролов.

Матч пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде и стартует в 19:30 мск. "Зенит" сыграет в нем в качестве действующего чемпиона России, "Спартак" - в качестве обладателя Кубка России.