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Вратарь "Спартака" Александр Максименко: на чемпионате мира болею за красивый футбол

Вратарь "Спартака" Александр Максименко: на чемпионате мира болею за красивый футбол
Александр Максименко
Фото: Ekaterina Martynova / The Russian Football Union

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Голкипер московского "Спартака" Александр Максименко в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину оценил свою игру в прошлом сезоне, поделился впечатлениями от игры за сборную России и рассказал о реакции на критику.

- Александр, с триумфом в Кубке России в составе "Спартака"! Но если абстрагироваться от результата, как оцените свою игру в прошедшем сезоне?

- Спасибо за поздравления. Всегда есть к чему стремиться и над чем работать.

- Возможно, то же самое о ней сказали и тренеры сборной России Валерий Карпин и Виталий Кафанов?

- С ними мы ее не обсуждали, конкретных разговоров не было. Но раз пришел вызов в сборную, значит, я был этого достоин.

- Принято считать, что матч с Египтом в майско-июньском цикле сборных стоял особняком: за нее играют Мохамед Салах, Омар Мармуш... Правда, Салах на матч с Россией не вышел. Сильно ли вы расстроились, что в состав на эту игру попали не вы?

- Это футбольная жизнь. Всегда хочется играть и принимать участие в каждом матче, но решение тренерского штаба я не имею права обсуждать. Как есть, так и есть.

- Зато 5 июня вы сыграли со сборной Буркина-Фасо. Довольны тем, как все прошло?

- Провел полный матч, получил удовольствие, а команда одержала победу. Хотя в некоторых моментах было непросто. Но сейчас такое время, что простых игр не бывает, все научились играть в футбол.

- Стало быть, Буркина-Фасо – легкий соперник только на бумаге?

- В составе этой сборной немало игроков, которые выступают в Европе. Поэтому было интересно проверить себя против физически крепкой команды.

- Может быть, критика экспертов и болельщиков по игре сборной, в том числе против Буркина-Фасо, слишком преувеличена?

- Не могу и не буду комментировать мнение болельщиков и экспертов. Сколько людей, столько и мнений. Самый строгий критик для меня — это я сам.

- А как относитесь к решениям тренера? После замены перед серией пенальти в суперфинале Кубка России "Спартак" - "Краснодар" вы выглядели человеком в состоянии аффекта.

- Вам так показалось.

- Сезон в "Спартаке" вы завершили на мажорной ноте: выиграли Кубок России. На этой волне о зарубежной карьере не задумываетесь? Тот же Кафанов вас называл претендентом на переход в европейский клуб.

- Сложно сказать, это надо у Виталия Витальевича спрашивать.

- Матчи за сборную России в нынешних условиях все же могут этому поспособствовать?

- Жизнь — штука непредсказуемая, я не знаю, как все сложится. Завтра будет новый день, а на вопросы про будущее отвечать тяжело.

- Игра каких вратарей в России и в мире вам интересна? В ком видите схожесть с собой?

- Слежу за многими. Сразу даже не смогу кого-то одного выделить. Смотрю европейские чемпионаты, подсматриваю за топ-вратарями.

- Следите за чемпионатом мира в режиме реального времени, несмотря на разницу часовых поясов?

- По возможности. Стараюсь смотреть самые интересные матчи. Фаворитов и интересных команд сейчас много, тем более формат чемпионата мира расширен. Как обычно, слежу за европейскими сборными. Болею за красивый футбол!

- Знаю, что вы встречаетесь с юными игроками, например, из академии "Спартака". Что расскажете об этом?

- Недавно была такая встреча с ребятами из "Спартака" в формате "вопрос-ответ". Было очень здорово пообщаться с молодыми футболистами и ответить на их вопросы.

28-летний Александр Максименко – двукратный обладатель Кубка России в составе "Спартака", воспитанником которого является. За сборную России дебютировал в 2024 году.

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