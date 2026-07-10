Умар Кремлев назвал условия в Москве лучшими для проведения крупных турниров

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев выразил уверенность в том, что турнир "IBA.PRO 19" в Москве получится ярким.

"11 июля вы увидите самые лучшие бои, конкурентные, спортсмены покажут свои возможности, к чему они стремятся. Я уверен, что будет очень ярко. И самое главное: очень рад, что лучшие события в мире бокса происходят в Москве. Ведь у нас лучшие условия для создания больших мероприятий, турниров, где лучшие боксеры со всего мира проводят бои", - приводит слова Кремлева пресс-служба Федерации бокса России.

Кремлев анонсировал, что число таких соревнований увеличится.

"Хочется сказать о турнирах в других странах. Например, Китай – очень спортивная страна. Мы в этом году проводили в Пекине турнир, который собрал 17 тысяч человек. Также сейчас обсуждаем возможность будущих турниров в Азии, хотим проводить турниры в Узбекистане, Таджикистане и Индии. Хотим делать турниры между разными сборными, типа сборной России против сборной мира, или команды Китая и команды мира. Таким образом интерес болельщиков станет еще больше", - сказал глава IBA.

Турнир "IBA.PRO 19" пройдет в Москве в субботу. Возглавит шоу поединок чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе Мурата Гассиева и немца Питера Кадиру. Изначально соперником Гассиева должен был стать олимпийский чемпион-2016 и чемпион мира-2015 Тони Йока, но француз за полторы недели до боя травмировал спину.