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Гассиев поблагодарил Кремлева за развитие бокса в России

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Чемпион мира по версии WBAв тяжелом весе Мурат Гассиев рад, что у него появилась возможность провести поединок в России. 11 июля он проведет бой против немца Питера Кадиру в рамках турнира "IBA.PRO 19".

"Спасибо большое Умару Назаровичу Кремлеву (главе IBA– ИФ). Благодаря вам я сейчас нахожусь там, где всегда хотел быть. Благодаря вам, в Россию возвращается большой бокс, большие бои, серьезные спортсмены приезжают. Я уверен, что это правильный вектор развития профессионального бокса не только в России, но и в мире", - приводит слова Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.

"Спасибо всем причастным людям, которые помогают развивать бокс. Спасибо большое моему сопернику за то, что он принял этот бой. Надеюсь, все будет хорошо, чтобы мы после боя отправились домой, были здоровыми и без травм", - отметил российский боксер.

Турнир "IBA.PRO 19" пройдет в Москве. Изначально соперником Гассиева должен был стать олимпийский чемпион-2016 и чемпион мира-2015 Тони Йока, но француз за полторы недели до боя травмировал спину.

IBA Мурат Гассиев бокс Питер Кадиру Тони Йока Умар Кремлев
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