Сборная России по волейболу отказалась от участия в ЧМ в Польше

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по волейболу не примет участия в чемпионате мира 2027 года в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Причина: отсутствие гарантий безопасности для россиян на территории Польши.

"Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики", - заявили в организации.

Между тем, возможность участия женской сборной России в ЧМ рассматривается. "FIVB продолжает работу в этом направлении с оргкомитетом турнира, федерациями волейбола США и Канады", - говорится в сообщении федерации.

Мужской ЧМ-2027 пройдет в Польше с 10 по 26 сентября, женский – в августе-сентябре в США и Канаде.