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"Балтика" по пенальти обыграла махачкалинское "Динамо" в кубковом матче

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Футболисты калининградской "Балтики" взяли верх над махачкалинским "Динамо" во втором туре Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла в Калининграде.

На 18-й минуте случился автогол игрока "Балтики" Сергея Варатынова, на 47-й Владислав Поспелов сравнял счет.

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти успешнее оказалась "Балтика" (5:4).

В группе С лидирует "Зенит "(5 очков). Далее идут "Крылья Советов" (4), "Балтика" (2), "Динамо" (1).

Действующий обладатель Кубка России – "Спартак".

футбол
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