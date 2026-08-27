В Москве начался суд над совладельцем ФК "Торпедо Москва" и 13 футбольными арбитрами

Фигуранты проходят по делу о взятках на 23 млн рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении совладельца футбольного клуба "Торпедо Москва" Леонида Соболева, бухгалтера Ирины Волковой и 13 спортивных судей, обвиняемых во взяточничестве, сообщил "Интерфаксу" в четверг один из участников судебного разбирательства.

"Судебный процесс проходит в открытом режиме, сегодня суд продлил подсудимым меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

Следующее заседание назначено на 23 сентября.

Как полагает следствие, гендиректор АО ФК "Торпедо Москва" Валерий Скородумов с июля 2024 по май 2025 года совместно с Соболевым и Волковой склоняли спортивных судей, назначенных на футбольные матчи с участием команды "Торпедо Москва", к оказанию противоправного влияния на результаты соревнований.

В случае победы команды судьям предлагались суммы от 600 тыс. до 3 млн рублей. Общая сумма полученных взяток составляет около 23 млн рублей.

Подсудимым предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 184 (передача спортивному судье денег в целях оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования), ч. 4 ст. 184 (получение спортивным судьей денег в целях противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования), ч. 5 ст. 184 УК РФ (посредничество в получении спортивным судьей денег в целях противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

В минувшем июле Симоновский суд Москвы признал Скородумова виновным в подкупе арбитров на матчах Футбольной национальной лиги и назначил ему наказание в виде двух лет колонии общего режима с лишением права заниматься управленческой деятельностью в области профессионального спорта сроком на три года.