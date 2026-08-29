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ПСЖ при Сафонове в атаке на 90+5 минуте спасся от поражения "Лиллю"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:2 завершили матч второго тура чемпионата Франции против "Лилля".

Игра прошла на поле "Лилля".

До окончания основного времени второго тайма хозяева вели 2:0. На 21-й минуте гол забил Хакон Арнар Харальдссон, на 84-й ворота российского голкипера Матвея Сафонова поразил Дилан Баква.

На 90+1 минуте Витинья сократил отставание в счет. Вскоре ПСЖ получил право на угловой, в штрафную площадь соперника отправился и Сафонов. Россиянин боролся за мяч, но после серии подач снаряд был адресован Маркиньосу, который нанес точный удар – 2:2.

Действующий чемпион Франции ПСЖ набрал 2 очка в двух матчах и занимает шестое место в турнирной таблице. "Лилль" - на первой строчке, 4 очка.

ПСЖ Лилль Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов футбол
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