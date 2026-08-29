Ильнар Ишимбаев стал двойным чемпионом Prime FL

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Ильнар Ишимбаев завоевал пояс лиги кулачных боев Prime FL в среднем весе (до 84 кг), одержав победу над представителем Узбекистана Бобуром Курбоновым в главном поединке турнира в Уфе.

Бой продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Ишимбаева. Эта победа позволила ему стать первым в истории дисциплины обладателем двух чемпионских титулов одновременно (ранее он владел поясом в полусреднем весе).

"Это большая работа. Я хотел показать театр кулачных боев. Хочу поблагодарить всех болельщиков. Я счастлив! Мне скоро будет 33 года. Подумать только… Я до 26 лет трудился простым инженером. И со временем смог монетизировать свои навыки. Представляете… Что касается соперника. Бобур… Честно, думал, что сломаю свои руки. Очень крепкий парень", - приводит слова Ишибаева пресс-служба лиги.

В со-главном событии турнира россиянин Магомедали Магомедрасулов единогласным решением судей победил Филиппа Косырева, завоевав пояс Prime FL в легком весе. Для спортсменов эта встреча стала третьей в карьере, и теперь счет в их противостоянии составляет 2:1 в пользу Магомедрасулова.