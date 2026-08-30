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Российские гребцы Петров и Штыль завоевали золото ЧМ в Польше

Спортсмены из России выступают на этих соревнованиях под нейтральным флагом

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Россияне Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира по гребле в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м.

ЧМ проходит в Польше.

Дистанция россиян в финальном заезде – 1 минута 39,23 секунды.

Серебряными призерами стали бразильцы Габриэл Ассунсао и Джекки Насименто, отставшие от Петрова и Штыля на 0,58 секунды. Третьими финишировали венгры Криштоф Коллар и Иштван Давид Юхас (+0,80).

Теперь Штыль 19-кратный чемпион мира, также он – серебряный призер Олимпиады-2012. Петров – Шестикратный чемпион мира.

Россияне выступают на ЧМ в Польше под нейтральным флагом.

Захар Петров Иван Штыль гребля
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