Челохсаев не считает Гассиева фаворитом в потенциальном бою с Хрговичем

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Георгий Челохсаев оценил шансы чемпиона WBA в тяжелом весе Мурата Гассиева в потенциальном объединительном поединке с обладателем пояса IBF хорватом Филипом Хрговичем. Также Челохсаев высказался о поединке, в котором Хргович досрочно победил британца Мозеса Итауму и завоевал вакантный пояс IBF.

"По бою Итаума — Хргович я, скорее, удивлён именно исходом, но не удивлён тем, как он сложился. Итаума ярко начал, набрал большое преимущество, но потом резко просел по темпу и физике, а Хргович пережил стартовый шторм и дожал за счёт давления, опыта и прочности", - сказал Челохсаев "Интерфаксу".

"Сенсация здесь в первую очередь в том, что 21-летний Итаума выглядел настолько доминирующе в начале, а потом так сильно "сдулся". Но для тяжёлого веса и для такого уровня оппозиции это не совсем случайность: Хргович — крупный, опытный, очень плотный тяжеловес с олимпийской школой, и он уже не раз показывал, что умеет переживать плохие отрезки и переламывать бой физикой", - отметил собеседник агентства.

"Если бы организовали бой Хрговича и Гассиева, у Мурата были бы реальные проблемы, особенно на старте и в клинчах, потому что у Хрговича тяжёлый корпус, жёсткий джеб и способность "перетаскивать" бой в силовой режим. Гассиев, со своей стороны, опаснее в чистой ударной мощи и коротких взрывных сериях, а его тяжёлый удар всегда делает его опасным даже в отстающем бою", - выразил мнение Челохсаев.

"Ключевой вопрос — сможет ли Гассиев держать высокий темп против крупного и неуступчивого соперника все 12 раундов. По имеющимся данным Хргович лучше приспособлен к длинной тяжёлой драке, а Гассиев исторически больше живёт от эффективности своих эпизодов и нокаутерской угрозы. Я бы не сказал, что у Мурата не было бы шансов, но в такой паре он точно не был бы фаворитом по "чистой" вероятности", - подчеркну он.

Сам Челохсаев 11 сентября в Вологде проведет реванш с реванш с Фарахатом Манилолой из Уганды.