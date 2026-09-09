Рекордсмен российского хоккея продлил контракт со "Спартаком"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "Спартак" подписал новое соглашение с нападающим "Спартака" Сергеем Лукьянцевым, сообщается на сайте московского хоккейного клуба.

Контракт с 21-летним спортсменом рассчитан на три года.

В 2025 году Лукьянцев стал обладателем Кубка Харламова Молодежной хоккейной лиги. Кроме того, он стал первым в истории отечественного хоккея игроком, который провел за сезон 103 матча – за команды системы "Спартака" в КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

В общей сложности в активе форварда 107 (61+46 по системе "гол+пас") очков в 194 матчах МХЛ и 9 (5+4) очков в 54 играх за основную команду в Континентальной хоккейной лиге.