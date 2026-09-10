Сборная России завоевала 12 медалей в третий день ЧЕ по паралимпийскому плаванию

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Россияне завоевали 12 наград в третий день чемпионата Европы в турецком городе Коджаэли.

В их активе в отчетный соревновательный день 7 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Золото в комбинированной эстафете 4×50 м выиграла сборная России в составе Романа Жданова, Миланы Щелоковой, Кирилла Александрова и Миры Ларионовой.

Также чемпионами Европы в личных видах стали Виктория Ищиулова (100 м баттерфляем, S8), Андрей Граничка (200 м комплексным плаванием, SM6), Мария Павлова (100 м брассом, SB7), Егор Щитковский (100 м вольным стилем, S13), Владимир Сотников и Анна Крившина (оба — 50 м вольным стилем, S12).

Серебряные медали завоевали Егор Ефросинин (100 м брассом, SB7) и Мира Ларионова (150 м комплексным плаванием, SM4). Бронзовыми призерами стали Кирилл Пульвер и Галина Федурина (оба — 50 м баттерфляем, S5), а также Мария Латрицкая (50 м вольным стилем, S12).

По итогам трех дней соревнований россияне лидируют в медальном зачете турнира, имея в активе 46 наград: 18 золотых, 18 серебряных и 10 бронзовых.

Российские спортсмены выступают на ЧЕ под флагом и гимном РФ.