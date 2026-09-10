"Локомотив" обыграл "Северсталь" и одержал третью победу подряд в КХЛ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" в овертайме одержал победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Ярославле. Счет в матче на 23-й минуте открыл нападающий гостей Денис Ян. В третьем периоде ярославцы сравняли счет благодаря голу Максима Шалунова (56-я минута, большинство). Победную шайбу в овертайме на 63-й минуте забросил Егор Сурин.

Действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" выиграл третий матч из трех на старте сезона, ранее обыграв челябинский "Трактор" (5:1) и "Шанхайских Драконов" (3:1).

В следующем матче 12 сентября "Северсталь" сыграет в гостях с московским "Спартаком", а "Локомотив" днем позже на выезде встретится с ЦСКА.

Также в этот день омский "Авангард" со счетом 4:1 взял верх над "Сочи" на своем льду. Минское "Динамо" дома со счетом 3:4 уступило "Шанхайским Драконам", победитель определился в овертайме.

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.