Футболист сборной России Ибрагимов помог МЮ выиграть на старте юношеской ЛЧ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты юношеской команды "Манчестер Юнайтед" со счетом 5:0 обыграли сверстников из азербайджанского "Сабаха" в домашнем матче первого тура юношеской Лиги чемпионов.

В составе хозяев гол и результативную передачу оформил на свой счет полузащитник сборной России Амир Ибрагимов: он отличился на второй минуте. Остальные мячи в ворота соперника забили Джейкоб Уотсон (16-я минута) и Джозеф Гэбриэл, оформивший хет-трик (45, 85, 87).

В апреле 2025 года Ибрагимов подписал свой первый профессиональный контракт с английским клубом, а в июне 2026 года дебютировал за национальную сборную России в товарищеском матче

Ибрагимов родился в Дагестане, в возрасте 11 лет переехал в Англию. Там он занимался в академии "Шеффилда", а позднее перешел в систему "Манчестер Юнайтед", в сезоне-2023/24 был заигран за команду U18 клуба. Также Ибрагимов дебютировал сыграл за сборную Англии среди игроков до 15 лет.

Матч против "Сабаха" россиянин провел с капитанской повязкой.