"Манчестер Сити" в меньшинстве выиграл у МЮ матч АПЛ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 1:0 победили "Манчестер Юнайтед" в гостевом матче четвертого тура чемпионата Англии.

На 60-й минуте гол забил Эрлинг Холанд.

Начиная с 23-й минуты, "Сити" играл в меньшинстве: прямую красную карточку за агрессивное поведение получил Фил Фоден.

"Манчестер Сити" продолжает победную серию. Выиграв все четыре стартовые матча, он набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Выше него – действующий чемпион "Арсенал", опережающий "Сити" по дополнительным показателям.

С этого сезона "Сити" играет под руководством Энцо Марески. Тот сменил успешно работавшего здесь десять лет Хосепа Гвардиолу.

У "Манчестер Юнайтед" четыре очка, команда на 13-м месте.